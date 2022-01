Golf | PGA Tour | grandi nomi in campo questa settimana al The American Express Torna Francesco Molinari

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo due settimane alle Hawaii, il PGAsulla terra ferma con il The, che si giocherà a La Quinta, in California. Il torneo utilizzerà tre percorsi differenti, lo Stadium Course e il Nicklausnament Course del PGA West e il La Quinta Country Club, su cui i giocatori si alterneranno nei primi tre giorni. Al termine delle 54 buche giocate nelle prime tre giornate, i migliori 65 supereranno il taglio e si giocheranno la vittoria nel quarto ed ultimo giro, nuovamente sullo Stadium Course. Lo scorso anno fu il sudcoreano Si Woo Kim a trovare la vittoria, superando uno straordinario Patrick Cantlay grazie a due birdie nelle ultime due buche. Entrambino quest’anno per provare a ripetere le prestazioni della stagione 2021, e nel caso ...

Advertising

CatelliRossella : PGA Tour: Francesco Molinari riparte dalla California - ANSA Golf - - giornali_it : Pga Tour, Francesco Molinari riparte dalla California #15gennaio #QuotidianiSportivi #CorriereDelloSport - Luxgraph : Golf, Pga Tour: Molinari riparte dalla California - sportface2016 : #Golf | #PGATour: #Molinari riparte dalla California -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA

Tuttosport

Ai primi di febbraio un gruppo giocherà a Pebble Beach in California sulTour. L'altro volerà ... Continua a leggere - > L'articolo "Al Saudi International in Arabia ai giocatori disoldi ...In Spagna, il ' Real Club deEl Prat ', che ha ospitato per 10 volte l'Open di Spagna di; il 'de Catalunya ', classificato al numero 1 tra i circolidella Spagna e tra i primi ...Dopo due settimane alle Hawaii, il PGA Tour torna sulla terra ferma con il The American Express, che si giocherà a La Quinta, in California. Il torneo utilizzerà tre percorsi differenti, lo Stadium Co ...Durissimo attacco del "Washington Post" a chi giocherà il Saudi International, gara da 5 mln di dollari finanziata dal fondo sovrano saudita ...