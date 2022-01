Deforestazione | soia e allevamento intensivo | il caso della britannica Cargill

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non ci sono dubbi che una delle causeForesta Amazzonica sia legata alla necessità di produrre pascolo e alimenti per gli animali degli allevamenti intensivi del mondo., una delle società più attive soprattutto nel mercato inglese, ne è purtroppo un esempio emblematico Come riportato per esempio dal Guardian, a seguito di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Il Salvagente

...contro laanche gli ecosistemi non forestali. Viceversa, la Ue rischia di mancare l'obiettivo di contrastare efficacemente la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico., ...Ad indagare la connessione tra industria della carne eci ha pensato anche l'...incendi per ricavare terreni da destinare all'allevamento di bovini da carne e per piantagioni di, ...Secondo il WWF, la nuova proposta di legge UE contro la deforestazione non può riguardare solo le foreste: così danneggia praterie e torbiere ...Secondo il report del Wwf “Beyond forest – Reducing EU’s footprint on all natural ecosistems”, «Sistemi naturali, ovvero praterie, savane, zone umide e Wwf: i consumi Ue minacciano ecosistemi ricchi ...