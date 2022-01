"Basta un tampone positivo...". La rivelazione di Bassetti sui morti per Covid (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Bassetti chiede a gran voce che venga rivista l'intera gestione della pandemia, dal conteggio dei morti a quello degli ospedalizzati Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteochiede a gran voce che venga rivista l'intera gestione della pandemia, dal conteggio deia quello degli ospedalizzati

Advertising

La7tv : #lariachetira Conteggio dei decessi per Covid, l'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Nel modulo con cui si referta la… - VcomeVane : @Shunrei78 @Cartabellotta Purtroppo ogni zona ha regole diverse ma per quello che vale da me basta tampone rapido f… - Shunrei78 : @m_corda @Nixnives1 @Cartabellotta Ho prenotato per mia figlia alle 7 di mattina del 13 dicembre, appena possibile… - FedericaSure : @LaLestofante @JPFeelgood @rafcapuozzo Qui non basta per la comunicazione ufficiale. E in effetti pensa a quante va… - sa_ambro : @luddynski Io non te lo lascerei il GP da tampone!!! Ancora parli??? #ignorante #vaccinatevi_e_basta #GreenpassObbligatorio -