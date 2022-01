Sanremo 2022: Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto conducono Prima Festival (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca davvero pochissimo a Sanremo 2022 e tra indiscrezioni, ospiti e cantanti, in questi giorni sono stati rivelati i tre presentatori del Prima Festival. Loro sono Roberta Capua, Ciro Priello e Paola di Benedetto. Per la Prima, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, si tratta di un ritorno in Rai dopo Estate in Diretta al fianco di Gianluca Semprini. Paola Di Benedetto, invece,è nota ai più non solo per la sua vita privata ma anche per la vittoria al Grande Fratello Vip, per lei un vero e proprio trampolino di lancio: è stato il volto di Hot Factor e attualmente è la voce di Rtl 102.5. Ciro Priello è un attore, autore e comico ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca davvero pochissimo ae tra indiscrezioni, ospiti e cantanti, in questi giorni sono stati rivelati i tre presentatori del. Loro sonodi. Per la, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, si tratta di un ritorno in Rai dopo Estate in Diretta al fianco di Gianluca Semprini.Di, invece,è nota ai più non solo per la sua vita privata ma anche per la vittoria al Grande Fratello Vip, per lei un vero e proprio trampolino di lancio: è stato il volto di Hot Factor e attualmente è la voce di Rtl 102.5.è un attore, autore e comico ...

