Reportage | Kabul | i traditi dall’Occidente

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Omid, «interprete da prima linea» con gli Usa, non può più uscire dalla sua casa di. Anisa era all’Onu, ora passa le giornate a sgranare melograni, e rifiuta ancora il burqa. Sono i lasciati indietro: «Abbiamo dormito in aeroporto per giorni, nessuno ci ha fatti salire»

Così èa metà giornata di un venerdì, giorno di festa. Una città superstite. Le vecchie bandiere all'aeroporto sono state sostituite da quelle a sfondo bianco e scritta nera, la shahada, ...... senza velo, per le strade di, facendo a gara a chi portasse la gonna più corta. Che ... Sono di questi giorniterrificanti che denunziano come in Afghanistan alle donne è stato vietato ...Dal ritorno dei talebani al potere, Kabul si è riempita di mercatini all'aperto improvvisati per racimolare un po' di denaro ...La divisione delle classi dell'Università Avicenna di Kabul, settembre 2021 - Social media / Reuters «Nelle università ci sono stati tanti cambiamenti da quando i taleban sono al potere. Il più import ...