(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha debuttato ieri sera, ma la nuova fiction di Rai 1, La, che vede protagonista l’attrice Serena Rossi, si preannuncia già essere un successo. E’ la storia di una giovane donna calabrese,, che per garantire un futuro migliore alla famiglia ha deciso di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore del Nord,Bassi. Una storia di emancipazione, di forza, di coraggio ambientata nell’Italia degli anni ’60, quella dei grandi cambiamenti, del boom economico. Ma cosa succederàdi domenica 23? La23: trama episodi Giorgia, moglie diBassi, viene ...

Advertising

fanpage : #LaSposa, cosa accadrà nella prossima puntata - CorriereCitta : La Sposa, anticipazioni 23 gennaio 2022: nella seconda puntata Maria si allontana da Italo #lasposa - PasqualeMarro : #LaSposa anticipazioni seconda puntata: Maria è costretta ad allontanarsi - angiuoniluigi : RT @fanpage: #LaSposa, cosa accadrà nella prossima puntata - infoitcultura : Anticipazioni La Sposa 23 gennaio seconda e terza puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa anticipazioni

LA/ Diretta e16 gennaio: Luisa e Maria, matrimoni uniti ma... Era stato Ivo Van Howe, il regista di ' Lazarus ', il suo spettacolo, a svelare cosa gli aveva confessato il ...Laprima puntata 16 gennaio: Maria, matrimonio per procura Il comico si è rifatto una vita con una donna di origine ucraine di nome Liuba. Il colpo di fulmine, stando ad alcuni ...Ecco le anticipazioni per la seconda puntata de La sposa in onda su Rai 1 il 23 gennaio 2022: che cosa è successo davvero a Giorgia?La sposa: anticipazioni, streaming, Raiplay, riassunto, Rai Premium, replica della prima puntata Ieri sera è andata in onda la prima puntata de La sposa ...