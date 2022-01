Alex Belli risponde al “segreto” che Delia ha confessato al GF Vip

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La replica diSolo qualche giorno fa a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stataDuran. In queste ore così la moglie disi è messa già in gioco e ha avuto modo di confrontarsi anche con altri concorrenti. In particolare la modella sembrerebbe aver stretto un L'articolo proviene da Novella 2000.

ShanaShinga : @GrandeFratello La sua cartuccia di celebrità se l'è sparata nella storia finta ed inutile con Alex Belli, ora rosi… - Ludo_T17 : @spi4ndo Solo il rientro di Alex Belli può salvare lei e la trasmissione. Che aspettate??? - antonio197565 : RT @mrsincoerenza: Soleil: “io mi ero dimenticata di fare un saluto ad Alex, un bacio per tutto quello che ci hai dato.. amato dentro e fuo… - RoPazzarella : Date un programma ad Alex e paolo e Piersilvio avrai anche il 30% ma che dico date tutti i programmi al belli perch… - mamush48 : @biofresh_somma Colpo di scena, Alex belli quando il GF finirà lo troveremo insieme alla bonas di Bonolis. #GFVip2021 -

Soleil Sorge in lacrime/ "Delia Duran mi accusa di aver fatto ses*o con" A contribuire al malessere di Soleil sarebbe proprio la superficialità intravista negli atteggiamenti di alcuni ...A cimentarsi nel popolare quiz show sono stati Aldo Montano, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e. Il discusso attore, al centro delle polemiche 'rosa' per via del ...Parecchio infastidita dalla presenza di Delia Duran, Soleil Sorge si è duramente sfogata con gli altri coinquilini di Cinecittà ...Avanti un altro – Pure di sera, nel corso della prima puntata della stagione 2022 in onda domenica 16 gennaio, ha dato spazio ad alcuni concorrenti già eliminati del Grande Fratello Vip 6. A cimentars ...