Tennis: padre Djokovic, '50 proiettili al petto di Novak' (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Il padre di Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo dall'Australia. "L'attentato al miglior sportivo del mondo è finito, 50 proiettili al petto di Novak - dopotutto, dà supporto a un giovane giocatore di 17 anni, quindi quello è Nole, un uomo, un fratello, ci vediamo a Parigi”, ha postato sui social papà Djokovic. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Ildi, Srdjan, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo dall'Australia. "L'attentato al miglior sportivo del mondo è finito, 50aldi- dopotutto, dà supporto a un giovane giocatore di 17 anni, quindi quello è Nole, un uomo, un fratello, ci vediamo a Parigi”, ha postato sui social papà

Advertising

IGNitalia : Will Smith si dà al tennis in Una famiglia vincente - King Richard, il biopic dedicato al padre delle sorelle Willi… - VanityFairIt : I padri nello sport contano. Nel tennis lo ha raccontato benissimo Agassi e ora lo fa un film che racconta la stori… - biancavschiller : @AleMxxxxx @valeindie6 @GaiaPic @Corriere Ci dimentichiamo questo memorabile articolo sul cerchio magico?! - il__johnny : #UnaFamigliaVincente Racconto di come il padre delle sorelle Williams 'coltiva' le due star del tennis sin da picco… - uffstampaTv2000 : RT @tg2000it: #KingRichard . L'intervista a #WillSmith su #Tg2000 E stasera servizio sul #film, parabola sportiva e umana sul padre d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis padre morto lo stilista Nino Cerruti, il padre della giacca maschile decostruita ... il ricordo del viceministro È morto lo stilista Nino Cerruti , il padre della giacca maschile ... E poi sportswear su tennis e sci, con testimonial come Jimmy Connors ed Ingemar Stenmark . Nel 1994 il ...

Una famiglia vincente - King Richard - Recensione ... alla maniera di Leopold Mozart, Mike Agassi o Arthur Young (il padre del giocatore di baseball più ...mantra da sogno americano con tensioni di rivalsa nei confronti di uno sport come il tennis, ...

Tennis: padre Djokovic, '50 proiettili al petto di Novak' Il Tempo Tennis: padre Djokovic, '50 proiettili al petto di Novak' Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Il padre di Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo ...

Il padre di Djokovic: "Tentativo di togliere diritti a Nole" Il papà di Novak Djokovic: Nole voleva solo andare lì per giocare a tennis e hanno cercato di togliergli questo diritto, ma non ci sono riusciti perché la giustizia ha ...

... il ricordo del viceministro È morto lo stilista Nino Cerruti , ildella giacca maschile ... E poi sportswear sue sci, con testimonial come Jimmy Connors ed Ingemar Stenmark . Nel 1994 il ...... alla maniera di Leopold Mozart, Mike Agassi o Arthur Young (ildel giocatore di baseball più ...mantra da sogno americano con tensioni di rivalsa nei confronti di uno sport come il, ...Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Il padre di Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo ...Il papà di Novak Djokovic: Nole voleva solo andare lì per giocare a tennis e hanno cercato di togliergli questo diritto, ma non ci sono riusciti perché la giustizia ha ...