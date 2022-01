“Lo avete sulla coscienza”: l’accusa dell’amico dell’attivista no vax morto di Covid (Di domenica 16 gennaio 2022) È morto a causa del Covid l’abruzzese no vax Luigi Marilli, 63 anni. L’attivista era stato ricoverato nell’ospedale di Pescara, dove è morto oggi. Originario di Taranto, era il referente della regione Abruzzo per ‘Liberiamo l’Italia’. Era stato tra i primi a combattere contro vaccini e obbligo di green pass. La notizia della sua morte è stata annunciata su Facebook: “Notizie come quella della scomparsa del nostro amato Luigi Marilli, membro della Direzione Nazionale di Liberiamo l’Italia, tra i fondatori della Marcia della Liberazione e portavoce del Fronte del Dissenso dell’Abruzzo sono quelle che mai si vorrebbero ricevere“. LEGGI ANCHE => “La mia vita sotto scorta per colpa dei no vax”: Antonella Viola si sfoga ma non fa un passo indietro “La sua forza d’animo, testimoniata dall’instancabile attività di guida e ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 gennaio 2022) Èa causa dell’abruzzese no vax Luigi Marilli, 63 anni. L’attivista era stato ricoverato nell’ospedale di Pescara, dove èoggi. Originario di Taranto, era il referente della regione Abruzzo per ‘Liberiamo l’Italia’. Era stato tra i primi a combattere contro vaccini e obbligo di green pass. La notizia della sua morte è stata annunciata su Facebook: “Notizie come quella della scomparsa del nostro amato Luigi Marilli, membro della Direzione Nazionale di Liberiamo l’Italia, tra i fondatori della Marcia della Liberazione e portavoce del Fronte del Dissenso dell’Abruzzo sono quelle che mai si vorrebbero ricevere“. LEGGI ANCHE => “La mia vita sotto scorta per colpa dei no vax”: Antonella Viola si sfoga ma non fa un passo indietro “La sua forza d’animo, testimoniata dall’instancabile attività di guida e ...

