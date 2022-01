Covid | Salmaso | «L’epidemia rallenta | ma i morti sono ancora tanti per i contagi del periodo natalizio»

Advertising

grandiales : RT @ProfCampagna: Democrazia non vuol dire permettere a Paolo Brosio di dire alla prof.ssa Salmaso 'Io non sono d'accordo' (sui vaccini) op… - StefaniaFalone : Salmaso: «L'epidemia rallenta, ma i morti sono ancora tanti: ecco perché» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: L’epidemiologa Salmaso: «Perché tanti morti? Effetto dei contagi nelle Feste» - EsuleMazzini : Ma anche un po' BASTA.... Salmaso: «L'epidemia rallenta, ma i morti sono ancora tanti: ecco perché» - Corriere : L’epidemiologa Salmaso: «Perché tanti morti? Effetto dei contagi nelle Feste» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salmaso

... perché ancora così tanti? Cerca le possibili spiegazioni Stefania, epidemiologa dell'...hanno permesso di alzare una barriera contro il rischio di sviluppare una forma grave di(leggi ......'50 esiste anche in caso di guarigione dal, ma diventa obbligatorio dopo sei mesi dalla data di guarigione. Brosio a suo sostegno ha provato a tirare in ballo l'epidemiologa Stefania, ...Bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbodità, le tempistiche dei ricoveri, l'eligibilità per trattamenti terapeutici, insomma se ci sono margini di miglioramento del terribile c ...Secondo lei alla base di un numero così alto di vittime potrebbe esserci un' inefficienza del sistema sanitario nella somministrazione dei farmaci antivirali che, a differenza dei vaccini che sono dis ...