Caffè e cappuccino rincarano di 10 cents. I cornetti di 20 Ma la tazzina al bancone potrebbe raggiungere 1,50 euro (Di domenica 16 gennaio 2022) Scoppia in Italia il caro-colazione. È l'allarme lanciato da Assoutenti, che segnala rincari a macchia di leopardo per i listini di Caffè, cappuccino e cornetti presso i bar della penisola. "Stiamo ricevendo negli ultimi giorni numerose segnalazioni da parte dei consumatori che denunciano aumenti dei prezzi dell'espresso, ma anche dei cappuccini e dei dolci lievitati, consumati al banco o ai tavoli dei bar di tutta Italia – spiega Assoutenti – Incrementi dei listini di pochi centesimi di euro, ma che vengono immediatamente avvertiti dai cittadini che ogni giorno si recano in uno degli oltre 160mila bar presenti in Italia".

