Ai mulini storici delle Marche 100mila euro | restyling per 7 progetti pilota Un censimento ne ha individuati 19

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mulini storici

Corriere Adriatico

ANCONA - Un progetto pilota e settedelle Marche da valorizzare con un finanziamento di 100mila euro. È la seconda parte del piano messo a punto dalla Regione che nel mese di agosto aveva approvato il censimento condotto ...... forse definitiva, per i Quattroarchi di via Pietro Capuano ad Amalfi, che contraddistinguono la caratteristica passeggiata che dal centro di Amalfi porta alla Valle dei. Una delle ...ANCONA - Un progetto pilota e sette mulini storici delle Marche da valorizzare con un finanziamento di 100mila euro. È la seconda parte del piano messo a punto dalla Regione che nel mese ...E’ partito il conto alla rovescia per la 90esima edizione della “Cinque Mulini” di San Vittore Olona, che si svolgerà il prossimo 30 gennaio. Il noto Wo ...