LIVE Italia-Lettonia pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: 32 a 21 per gli azzurri (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 Siamo negli ultimi 10 minuti di gioco. L’Italia gestisce il vantaggio come prevedibile. Dominio azzurro quest’oggi! 19.27 Goal per la Lettonia, 32 a 21. Tiro da sei metri realizzato per i padroni di casa che stanno cercando ogni modo per un recupero che appare sempre più complesso. 19.25 Situazione immutata. L’Italia continua ad attaccare, Kristopans è sempre nella mira dei terzini azzurri che non lasciano scampo alla Lettonia che ora perde un altro punto: 32 a 20! 19.23 Doldan porta a +11 il vantaggio dell’Italia che vede il successo. La partita è sotto il controllo degli azzurri. 19.22 Ultimi 10 minuti di gioco, Kristopans ed i suoi uomini non riescono a fare la differenza. 19.21 Non si ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29 Siamo negli ultimi 10 minuti di gioco. L’gestisce il vantaggio come prevedibile. Dominio azzurro quest’oggi! 19.27 Goal per la, 32 a 21. Tiro da sei metri realizzato per i padroni di casa che stanno cercando ogni modo per un recupero che appare sempre più complesso. 19.25 Situazione immutata. L’continua ad attaccare, Kristopans è sempre nella mira dei terziniche non lasciano scampo allache ora perde un altro punto: 32 a 20! 19.23 Doldan porta a +11 il vantaggio dell’che vede il successo. La partita è sotto il controllo degli. 19.22 Ultimi 10 minuti di gioco, Kristopans ed i suoi uomini non riescono a fare la differenza. 19.21 Non si ...

