Covid-19 in Italia, il bollettino del 14 gennaio 2022

Resta stabile il numero di casi di Covid-19 in Italia: nel bollettino odierno di venerdì 14 gennaio 2022 sono 186.253 casi, in leggero aumento rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività torna al di sopra del 16% con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa l'alto numero di decessi (360 registrati nella giornata odierna) mentre continua l'aumento delle terapie intensive (+11) e dei ricoverati (+371) in ospedale. Incoraggiante invece il numero delle guarigioni che per la prima volta supera la quota dei 125 mila.

Il bollettino di oggi

Di seguito, ecco i dati completi legati al bollettino del 14 gennaio 2022:
186.253 contagiati
360 morti
125.199 guariti
+ 11 terapie intensive
+ 371 ricoverati

