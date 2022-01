David Sassoli, il videomessaggio prima di Natale: “Abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta e abbiamo avuto paura, ma abbiamo reagito” (Di martedì 11 gennaio 2022) “In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta e abbiamo avuto paura ma abbiamo reagito e costruito una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo”. Comincia così l’ultimo videomessaggio condiviso sui social prima di Natale da David Sassoli, morto nella notte tra il 10 e l’11 gennaio. Parlando come presidente del Parlamento europeo, Sassoli, a tre giorni dal ricovero, tirava le somme dell’anno: “abbiamo visto nuovi muri e i nostri confini in alcuni casi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) “In questo annoildelmae costruito una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo”. Comincia così l’ultimocondiviso sui socialdida, morto nella notte tra il 10 e l’11 gennaio. Parlando come presidente del Parlamento europeo,, a tre giorni dal ricovero, tirava le somme dell’anno: “visto nuovi muri e i nostri confini in alcuni casi sono ...

