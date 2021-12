Hanno bucato la Società di Gestione degli Impianti Nucleari italiana? 800 GB di dati sensibili proposti ai russi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella mattinata di ieri un pacchetto con 800 GB della Società italiana strategica nel campo del nucleare, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono finiti in vendita su un forum russo. Un imbarazzante problema per l'Italia... Leggi su dday (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella mattinata di ieri un pacchetto con 800 GB dellastrategica nel campo del nucleare, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono finiti in vendita su un forum russo. Un imbarazzante problema per l'Italia...

