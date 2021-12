Una donna al Quirinale: i nomi delle possibili candidate (Di giovedì 9 dicembre 2021) In 75 anni di storia della Repubblica Italiana, si sono succeduti 12 presidenti. Passando da Enrico De Nicola fino a Mattarella, non è mai stata eletta una donna al Quirinale. Ora spuntano vari nomi che potrebbero essere decisivi per la prima scesa al Colle di una donna. “… Oppure una donna come presidente” L’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è sempre più vicina, attesa per gennaio 2022, sta continuando ad essere uno degli argomenti principali di salotti televisivi e giornali.Nel corso dei mesi sono state fatte varie ipotesi sui candidati; un secondo mandato di Mattarella, l’attuale Presidente del Consiglio Draghi, Silvio Berlusconi, ed altri che invece se ne tirano fuori completamente. Quello che si sente dire spesso è “Potrebbe essere Berlusconi? oppure Prodi? oppure una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) In 75 anni di storia della Repubblica Italiana, si sono succeduti 12 presidenti. Passando da Enrico De Nicola fino a Mattarella, non è mai stata eletta unaal. Ora spuntano variche potrebbero essere decisivi per la prima scesa al Colle di una. “… Oppure unacome presidente” L’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è sempre più vicina, attesa per gennaio 2022, sta continuando ad essere uno degli argomenti principali di salotti televisivi e giornali.Nel corso dei mesi sono state fatte varie ipotesi sui candidati; un secondo mandato di Mattarella, l’attuale Presidente del Consiglio Draghi, Silvio Berlusconi, ed altri che invece se ne tirano fuori completamente. Quello che si sente dire spesso è “Potrebbe essere Berlusconi? oppure Prodi? oppure una ...

Advertising

fanpage : Jona Mullaraj, la “signora della droga” della Brianza finita ieri in manette per droga, è una militante leghista ch… - stanzaselvaggia : Una mano sul sedere è una molestia, una donna inesperta o decorativa piazzata scientificamente nei programmi sporti… - TeresaBellanova : Al confine tra Polonia e Bielorussia, oggi teatro di orrori umani e indifferenza, è morta una donna. È morta al gel… - nicolaebasta : RT @JohannesBuckler: “Li hanno portati al cimitero e li hanno uccisi tutti”. Loro non avevano fatto niente di male. Non erano partigiani.… - danieledv79 : RT @LaFiocco: Renzi proponendo la Bonetti non pensa a nessun tornaconto se non mettere il pd difronte a certe riflessioni : - candidare una… -