The Ferragnez: qual è la scena più divertente della serie? (Di giovedì 9 dicembre 2021) La serie The Ferragnez è uscita alla mezzanotte del 9 dicembre su Amazon prime e sta attendo un buon successo di ascolto. I molti fan che hanno già visto la serie sembrano aver individuato una delle scene più divertenti. ALLARME SPOILER. Cosa hanno notato i fan dei Ferragnez La coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez ha deciso di rendere ancora più partecipe i fan riguardo la loro vita, con una messa in onda di una docuserie.La serie è composta da 8 episodi, di cui gli ultimi 3 saranno disponibili a partire dal 16 dicembre, ma nel frattempo i fan della coppia più seguita sui social hanno avuto modo di osservare in modo dettagliato, parti della loro quotidianità. Infatti, in molti si sono appassionati guardando la prima puntata, e sembrano aver ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) LaTheè uscita alla mezzanotte del 9 dicembre su Amazon prime e sta attendo un buon successo di ascolto. I molti fan che hanno già visto lasembrano aver individuato una delle scene più divertenti. ALLARME SPOILER. Cosa hanno notato i fan deiLa coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez ha deciso di rendere ancora più partecipe i fan riguardo la loro vita, con una messa in onda di una docu.Laè composta da 8 episodi, di cui gli ultimi 3 saranno disponibili a partire dal 16 dicembre, ma nel frattempo i fancoppia più seguita sui social hanno avuto modo di osservare in modo dettagliato, partiloro quotidianità. Infatti, in molti si sono appassionati guardando la prima puntata, e sembrano aver ...

Advertising

vogue_italia : In attesa di The Ferragnez, un recap con tutti i look che hanno lasciato il segno - vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - Bahtostes_ : Voglio tanto guardare “the ferragnez” - softIwts : dovevo cominciare a studiare per la sessione e invece ho appena cominciato a guardare the ferragnez - Beppego1 : RT @PrimeVideoIT: Ci siamo ci siamo ci siamooo ?? Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono FUORI ORAAAA #TheFerragnezSeries #TheFe… -