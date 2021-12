Snowboard | scatta la Coppa del Mondo di parallelo e l’Italia vuol ripetere il capolavoro della passata stagione

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Parte nel week-end, in quel di Bannoye, in Russia, ladeldi. Una disciplina che negli anni, ma soprattutto nella, ha dato delle gioie immense al Bel Paese. Gli azzurri infatti, su tre sfere di cristallo a disposizione, sono riusciti a far tripletta, lasciando le briciole ai rivali. L’uomo più atteso è ovviamente il veterano Roland Fischnaller, che all’età di 41 anni sembra aver ritrovato una seconda (o terza) giovinezza. È lui il trascinatoresquadra, vincitore a Cortina d’Ampezzo nel 2020 e trionfatorecoppetta di PGS (la specialità olimpica): l’obiettivo è quello di cogliere a Pechino quella medaglia a Cinque Cerchi che andrebbe a suggellare una carriera meravigliosa. Occhi puntati su ...

