Riconoscete lo scolaretto in foto? Oggi è un vero showman | ecco chi è

Leggi su topicnews

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Avete riconosciuto il bambino inè uno dei cantanti più famosi in Italia con una carriera lunga anni alle spalle.di chi si tratta. Questo bambino che vedete inha fatto la storia della musica in Italia. Nell’immagine è stato immortalato tra i banchi di scuola, ma alcuni tratti delle sue espressioni del viso sono evidenti già da piccolo, motivo per cui non è difficile intuire di chi stiamo parlando. Famoso cantante da piccolo (Web source)Il sorriso è rimasto lo stesso anche a distanza di anni. Nessuno poteva immaginare, però, all’epoca che quel bambino sarebbe diventato uno dei migliori performer italiani di sempre.di chi si tratta nel dettaglio. Claudio Baglioni: una carriera piena di soddisfazioni Claudio Baglioni durante un’intervista – Getty ...