Pierpaolo Pretelli: la romantica dedica canora per la sua Giulia (VIDEO) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pierpaolo Pretelli e la romantica dedica canora alla sua Giulia durante il battesimo della piccola Sophie. La performance ammalia i fan sui social Ieri per Pierpaolo Pretelli è Giulia Salemi è stato un giorno speciale. I due ex gieffini sono diventati padrino ed madrina della piccola Sophie. La primogenita del fratello dell’ex gieffino, Giulio Pretelli e di Alessia Pellegrino, nata lo scorso settembre. Finalmente il tanto atteso giorno è arrivato. Giulia ha raggiunto a Roma il suo Pierpaolo per la cerimonia e per diventare ufficialmente madrina della piccola. A tutti gli effetti da ieri la Salemi è diventata una zia super speciale per la piccola. Durante la cerimonia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)e laalla suadurante il battesimo della piccola Sophie. La performance ammalia i fan sui social Ieri perSalemi è stato un giorno speciale. I due ex gieffini sono diventati padrino ed madrina della piccola Sophie. La primogenita del fratello dell’ex gieffino, Giulioe di Alessia Pellegrino, nata lo scorso settembre. Finalmente il tanto atteso giorno è arrivato.ha raggiunto a Roma il suoper la cerimonia e per diventare ufficialmente madrina della piccola. A tutti gli effetti da ieri la Salemi è diventata una zia super speciale per la piccola. Durante la cerimonia ...

Advertising

FCar90 : 8 Dicembre 2021 - Battesimo Sophie Pretelli ~ Gli zii, non che madrina e padrino, Giulia e Pierpaolo con la piccola… - 361_magazine : - Sabina57269535 : RT @karm_a7930: Giulia SALEMI una donna in carriera una Wonder Woman.. Che diventa una bimba che si perde nel calore del suo Uomo PIERPAOLO… - Rossellagep : @bubinoblog Nelle anticipazioni niente Pierpaolo pretelli? - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… -