Oggi 9 dicembre preghiamo San Siro da Pavia, presente in un episodio famoso della vita di Gesù (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo le ricostruzioni storiche, si tratta del giovane che avrebbe rivestito un ruolo importante in un particolarissimo momento della vita di Gesù, che è tra i più noti. Lì converte le popolazioni, guidandole alla sequela della Parola di Dio, diventando poi Vescovo della città di Pavia. 9 dicembre: Siro, il ragazzo che aiuta Gesù In L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo le ricostruzioni storiche, si tratta del giovane che avrebbe rivestito un ruolo importante in un particolarissimo momentodi, che è tra i più noti. Lì converte le popolazioni, guidandole alla sequelaParola di Dio, diventando poi Vescovocittà di. 9, il ragazzo che aiutaIn L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

fattoquotidiano : A ‘Report’ i 6 milioni spesi da Figliuolo e Bianchi per sostituire banchi scolastici sbagliati: ne bastavano 2, ma… - amnestyitalia : #7dicembre Oggi l'udienza del processo a Patrick Zaki. Speriamo il meglio ma temiamo il peggio. Intanto non si fer… - Ettore_Rosato : La corsa alla vaccinazione riprende grazie al #supergreenpass: richiestissime prime e terze dosi. Ricordiamoci che… - Muskdaddy1 : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, giovedì 9 dicembre, con la Luna nel segno dell’Acquario. Buona lettura e felice giornata! https:… - BeccaroEnrico : RT @borghi_claudio: E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i contagi c… -