GfVip, malore improvviso durante la diretta: necessario l’intervento dei medici (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uno dei protagonisti del Grande Fratello ha accusato un malore improvviso durante la diretta dell’ultima puntata. Ecco come sta Anche l’ultima puntata del GfVip è stata piena zeppa di colpi di scena, a partire dall’eliminazione di Patrizia Pellegrino la quale era entrata nella casa più spiata d’Italia appena un paio di settimane orsono. Inaspettatamente L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uno dei protagonisti del Grande Fratello ha accusato unladell’ultima puntata. Ecco come sta Anche l’ultima puntata delè stata piena zeppa di colpi di scena, a partire dall’eliminazione di Patrizia Pellegrino la quale era entrata nella casa più spiata d’Italia appena un paio di settimane orsono. Inaspettatamente L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Debina87 : RT @muffetta1: Nicola ha abbandonato lo studio per un malore dovuto al freddo...e non per le minch..te che scrivete ...per insultare Mirian… - njumarosi : Alfonso fai veramente schifo, sei una chicca isterica! @alfosignorini @SBruganelli @AdrianaVolpeTV #GFVIP #gfvip - dubitansmulier : Scorsa puntata-Alfonso annuncia una clip su Mir e B, Nicola si limita a un 'no comment', e puf! niente clip. Ieri-A… - jackyll92 : Raga ieri mi sono addormentata durante il #gfvip. Ho letto che Nicola ha abbandonato lo studio per un malore? Avete la clip? - muffetta1 : Nicola ha abbandonato lo studio per un malore dovuto al freddo...e non per le minch..te che scrivete ...per insulta… -