**Elezioni: Letta, ‘per collegio Roma la decisione spetta al Pd locale’** (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic (Adnkronos) – A proposito delle suppletive della Camera nel collegio di Roma centro, “la scelta di Conte non cambia la prospettiva”. Lo ha detto Enrico Letta a CorriereTv. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021), 9 dic (Adnkronos) – A proposito delle suppletive della Camera neldicentro, “la scelta di Conte non cambia la prospettiva”. Lo ha detto Enricoa CorriereTv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Pd senza candidati si aggrappa a un applauso La seconda opzione, spostare Mario Draghi, forse piace al segretario Enrico Letta ma non al corpo ... senza Mattarella sul Colle sarà comunque difficile evitare le elezioni anticipate. Il presidente ...

Elezioni: Letta, 'per collegio Roma la decisione spetta al Pd locale' Il Dubbio Qurinale, Letta: il futuro capo dello Stato dovrà essere eletto da una larga maggioranza "In una situazione eccezionale come la nostra è bene che il futuro capo dello Stato venga eletto da una larga maggioranza e con un largo sostegno". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel ...

Governo: Letta, 'elezioni anticipate blocco che non ci possiamo permettere' Roma, 9 dic "In una situazione eccezionale è bene che il o la presidente della Repubblica venga eletto da una larga maggioranza, sarebbe contraddittorio se veni ...

