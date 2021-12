Atreju 2021 epicentro della politica nazionale | oggi c’è Letta Il programma della quarta giornata

(Di giovedì 9 dicembre 2021), la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma, si conferma l’appuntamento clouitaliana di queste settimane. Dal palco del villaggio natalizio, allestito a due passi dal Vaticano, si sono alternati ministri e leader politici di maggioranza e opposizione, secondo una tradizione che caratterizza da sempre la Festa di, giunta alla 23esima edizione. Che si concluderà domenica 12 dicembre. Ieri il Natale dei conservatori, con Giorgia Meloni padrona di casa, ha ospitato la ministraGiustizia Marta Cartabia che ha anticipato al pubblico dila riforma del Csm. Grande attesastampa anche per Giuseppe Conte intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cartabia: 'Il Csm la prossima imminente riforma'. La ministra della Giustizia ad Atreju: 'Mai più casi Maresca, far… - FratellidItalia : ?? Dal 6 al 12 dicembre 2021 tornerà a Roma il tradizionale appuntamento con ATREJU, la più grande manifestazione de… - albertodanese89 : RT @ArrigoEmiliano: @PBerizzi Zaki: applauso da platea Atreju (ANSA) - ROMA, 08 DIC - Al termine del dibattito sui temi della giustizia con… - Miti_Vigliero : RT @SkyTG24: M5S, Conte ad Atreju 2021: 'Sono mesi che vivo con i miei risparmi' - ilfoglio_it : #Conte torna alla festa dei giovani di FdI e apre a un quirinabile di destra, ma 'di alto profilo morale'. Legittim… -

Ultime Notizie dalla rete : Atreju 2021

Durante il suo intervento ad, la convention di Fratelli d'Italia a Roma, ha anche detto di essersi sospeso dalle funzioni di avvocato 'per evitare commistioni con la politica'. Con lo studio ...Così adil leader Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte . 'Le mie dichiarazioni dei redditi sono trasparenti. Quando sono stato chiamato a fare il presidente del Consiglio, ho dovuto chiudere lo ...Il presidente grillino torna alla festa dei giovani di FdI e apre a un quirinabile di destra, ma "di alto profilo morale". Chiarisce che non firmerà la petizione per il presidenzialismo ma per il rest ...L'ex premier ospite ad Atreju 2021: "Ho chiuso il mio ufficio, ho riscosso le fatture e vivo con quello che avevo da parte. Da quando ho assunto questa responsabilità ho tirato una linea".