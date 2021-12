Vittorio De Scalzi | dopo il Premio Tenco Artista 2021 | il video del nuovo singolo “Quelle Navi”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) GENOVA – Dal 3 dicembre è in radio “”, uno degli inediti contenuti nel cofanetto “UNA VOLTA SUONAVO NEI NEW TROLLS” diDe, con 1 DVD 2 CD e il libro scritto da MASSIMO COTTO (PLAYaudio/Believe). Fuori anche ilper la regia di Giulio Cocco, art director Guido Sanguineti. «Da sempre Genova ha ispirato le mie canzoni e lo scorso anno, in pieno lockdown, ho scritto questo omaggio alla mia città – affermaDe– con uno sguardo verso il futuro e una voglia di ripartenza, così come in quel momento ilPonte era il simbolo della rinascita. Inizialmente il titolo era Quella Nave, poi la feci ascoltare al mio amico Renato Zero che mi disse: “Bellissima, però perché Quella Nave?...

Gli otto Premi Tenco 2021 sono stati assegnati a Fiorella Mannoia, Mogol (per le opere realizzate con Lucio Battisti), Enrico Ruggeri, Stefano Bollani,Dee Paolo Pietrangeli (non ...05/12/2021 - 15:17 Disponibile in radio "QUELLE NAVI" uno degli inediti contenuti nel cofanetto "UNA VOLTA SUONAVO NEI NEW TROLLS" diDE, con 1 DVD 2 CD e il libro scritto da MASSIMO COTTO (PLAYaudio/Believe). Fuori anche il video per la regia di Giulio Cocco, art director Guido Sanguineti. Qui il video: https://...GENOVA - Dal 3 dicembre è in radio “Quelle Navi”, uno degli inediti contenuti nel cofanetto “UNA VOLTA SUONAVO NEI NEW TROLLS” di Vittorio De Scalzi, con ...DESTRO (Leverano – LE), LITTAMÈ (Terrassa Padovana – PD), SENZA_CRI (Brindisi) e VITTORIA (Villafranca di Lunigiana – MS) sono i 4 giovani artisti dell’edizione 2021 di AREA SANREMO che parteciperanno ...