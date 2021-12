Scacchi | Mondiale 2021 | Carlsen e Nepomniachtchi | patta blanda nella decima partita Venerdì il norvegese può chiudere il match

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)delper il Campionato del Mondo tra Magnuse Iannon c’è di fatto lotta. E questo non per causa di superiorità dell’uno o dell’altro, ma perché, semplicemente, i due non si aggrediscono eno dopo appena più di due ore. Il Campione del Mondo si porta così sul 6.5-3.5, e potràil contocon una vittoria, mentre domani ci sarà il giorno di riposo. Di fatto l’unico momento in cui laha una parvenza di accensione è in apertura, anche se le aspettative di molti vengono deluse sin dalle prime mosse:si rifugiaDifesa Russa per la terza volta, ed èa deviare con quella ...

Nel confronto qui sopra mostrato, quello di ieri, il nono all'interno del match iridato contro l'attuale Campione del Mondo, le cose, fino alla ventisettesima mossa, non erano state poi così poco ...