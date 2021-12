Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 13 al 17 dicembre: una sconvolgente verità (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I prossimi episodi de Il Paradiso delle signore vedranno come protagonisti i membri della famiglia Amato ed in particolar modo Agnese. Quest'ultima, come rivelano le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 13 al 17 dicembre, dirà la verità su Giuseppe ai figli e si riconcilierà con Salvatore. Nel frattempo, Flora deciderà di non denunciare i Guarnieri mentre Nino andrà in crisi. Infine, Anna prenderà una decisione sofferta. Il Paradiso delle signore, trame 13-17 dicembre: Agnese dice la verità su Giuseppe ai figli Tina, volendo restare vicino alla madre che sta soffrendo per via del comportamento di Salvatore, deciderà di rinunciare al suo intervento alle corde vocali mentre i rapporti tra la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I prossimi episodi de Ilvedranno come protagonisti i membri della famiglia Amato ed in particolar modo Agnese. Quest'ultima, come rivelano leinerenti le puntate in onda dal 13 al 17, dirà lasu Giuseppe ai figli e si riconcilierà con Salvatore. Nel frattempo, Flora deciderà di non denunciare i Guarnieri mentre Nino andrà in crisi. Infine, Anna prenderà una decisione sofferta. Il, trame 13-17: Agnese dice lasu Giuseppe ai figli Tina, volendo restare vicino alla madre che sta soffrendo per via del comportamento di Salvatore, deciderà di rinunciare al suo intervento alle corde vocali mentre i rapporti tra la ...

