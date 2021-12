Champions League: con il pareggio tra United e Young Boys, Atalanta sicura quantomeno dell’Europa League (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Senza scendere in campo, l’Atalanta si assicura quantomeno di rimanere in Europa nei prossimi mesi. Infatti, la sfida degli orobici contro il Villarreal è stata rinviata a domani, giovedì 9 dicembre, con orario ancora da definire per la forte nevicata che ha sorpreso Bergamo. Una decisione, quella del rinvio, che ha incontrato la furia dei tifose della Dea (qui la notizia). Ma il pareggio di questa sera tra Manchester United e Young Boys permette all’Atalanta di chiudere, nella peggiore delle ipotesi, al terzo posto, che vale la retrocessione in Europa League. Infatti, gli svizzeri chiudono al quarto posto, uscendo da tutto. Certo è che l’obiettivo degli uomini di Gasperini è solo quello di battere gli spagnoli per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Senza scendere in campo, l’si asdi rimanere in Europa nei prossimi mesi. Infatti, la sfida degli orobici contro il Villarreal è stata rinviata a domani, giovedì 9 dicembre, con orario ancora da definire per la forte nevicata che ha sorpreso Bergamo. Una decisione, quella del rinvio, che ha incontrato la furia dei tifose della Dea (qui la notizia). Ma ildi questa sera tra Manchesterpermette all’di chiudere, nella peggiore delle ipotesi, al terzo posto, che vale la retrocessione in Europa. Infatti, gli svizzeri chiudono al quarto posto, uscendo da tutto. Certo è che l’obiettivo degli uomini di Gasperini è solo quello di battere gli spagnoli per ...

