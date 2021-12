Covid: formazione continua dei lavoratori per la ripartenza (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Labitalia) - “La formazione continua dei lavoratori per la ripartenza”, è il titolo del convegno promosso da Gianni Pittella, senatore Pd, in collaborazione con il Fondo interprofessionale per la formazione continua, che si terrà venerdì 10 dicembre, dalle ore 10 presso la Sala Zuccari del Senato. “La pandemia e l'attuazione del Pnrr – spiega Pittella – impongono di prestare maggiore attenzione alla formazione dei lavoratori, da una parte per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, dall'altra per dotare il Paese delle competenze necessarie all'attuazione delle risorse del Ngeu. Da questo punto di vista, la formazione è la base della ripartenza del Paese”. Parteciperanno all'evento, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Labitalia) - “Ladeiper la”, è il titolo del convegno promosso da Gianni Pittella, senatore Pd, in collaborazione con il Fondo interprofessionale per la, che si terrà venerdì 10 dicembre, dalle ore 10 presso la Sala Zuccari del Senato. “La pandemia e l'attuazione del Pnrr – spiega Pittella – impongono di prestare maggiore attenzione alladei, da una parte per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, dall'altra per dotare il Paese delle competenze necessarie all'attuazione delle risorse del Ngeu. Da questo punto di vista, laè la base delladel Paese”. Parteciperanno all'evento, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid formazione Vaccinazioni under 12: Toscana al via dal 16 dicembre. Ecco il piano Partirà giovedì 16 dicembre la somministrazione del vaccino anti Covid ai bimbi toscani dai 5 agli ...aziende di garantire ambienti accoglienti e confortevoli per i piccoli e una specifica formazione ...

Infermiere di famiglia e di comunità: nuovo servizio dell'Ausl Ferrara " Dopo un'attenta selezione durante i due corsi di formazione, le prime infermiere entrano in ... E per garantire fin da subito una risposta capillare alla cittadinanza legata al Covid - 19, gli ...

Covid: formazione continua dei lavoratori per la ripartenza Entilocali-online Rabiot: "I fischi? Sono sereno, risposte sul campo" - Sportmediaset (Tuttosport) Ancora out Ramsey, torna Perin che aveva saltato il match contro il Genoa perchè era entrato in contatto con un presunto positivo al Covid. FORMAZIONE – “Gioca Perin in porta, rientrano ...

