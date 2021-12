Champions, Inter “tifa” contro Milan e Atalanta: il motivo! (Di martedì 7 dicembre 2021) Con l’ obiettivo qualificazione agli ottavi di Champions in tasca, l’Inter si gioca questa sera il primato del girone al Bernabeu. I nerazzurri inoltre daranno particolare attenzione a quello che succederà a San Siro tra i cugini rossoneri e il Liverpool e quello che succederà domani sera per la decisiva sfida dell’Atalanta. Il motivo di tutto questo Interesse ha origini puramente economiche. Sul piatto ci sono infatti i ricavi legati al market pool e ai diritti televisivi che la Uefa divide tra le società che partecipano alle coppe europee. La cifra assegnata a ogni paese varia a seconda degli investimenti dei broadcaster sui diritti tv con ulteriore suddivisione in due parti. La prima è relativa al piazzamento in campionato della squadra nella stagione precedente, la seconda è rapportata al numero di partite ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Con l’ obiettivo qualificazione agli ottavi diin tasca, l’si gioca questa sera il primato del girone al Bernabeu. I nerazzurri inoltre daranno particolare attenzione a quello che succederà a San Siro tra i cugini rossoneri e il Liverpool e quello che succederà domani sera per la decisiva sfida dell’. Il motivo di tutto questoesse ha origini puramente economiche. Sul piatto ci sono infatti i ricavi legati al market pool e ai diritti televisivi che la Uefa divide tra le società che partecipano alle coppe europee. La cifra assegnata a ogni paese varia a seconda degli investimenti dei broadcaster sui diritti tv con ulteriore suddivisione in due parti. La prima è relativa al piazzamento in campionato della squadra nella stagione precedente, la seconda è rapportata al numero di partite ...

