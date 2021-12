Avete mai visto la casa al mare di Maria De Filippi? È un regalo di Maurizio Costanzo (Di martedì 7 dicembre 2021) La conduttrice per eccellenza Maria De Filippi ha una bellissima casa al mare regalata da Costanzo: ecco i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che ha cambiato la storia della televisione italiana, apprezzata particolarmente per la sua profonda umiltà, stima e professionalità che la contraddistingue dal resto: stiamo parlando della regina per eccellenza, che da poco ha compiuto 60 anni, la fantastica Maria De Filippi. Una donna umile che spesso con le sue parole riesce ad arrivare al cuore delle persone con estrema facilità, facendole riflettere, come avviene spesso nel suo C’è posta per te, consigliandole e gioendo con loro quando si tratta dell’amore come in Uomini e Donne e diverte il suo pubblico a Tu si que vales con la sua splendida amica Sabrina ... Leggi su topicnews (Di martedì 7 dicembre 2021) La conduttrice per eccellenzaDeha una bellissimaalregalata da: ecco i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che ha cambiato la storia della televisione italiana, apprezzata particolarmente per la sua profonda umiltà, stima e professionalità che la contraddistingue dal resto: stiamo parlando della regina per eccellenza, che da poco ha compiuto 60 anni, la fantasticaDe. Una donna umile che spesso con le sue parole riesce ad arrivare al cuore delle persone con estrema facilità, facendole riflettere, come avviene spesso nel suo C’è posta per te, consigliandole e gioendo con loro quando si tratta dell’amore come in Uomini e Donne e diverte il suo pubblico a Tu si que vales con la sua splendida amica Sabrina ...

