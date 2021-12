Vaccino anti Covid, per i guariti vaccinati, richiamo dopo 5 mesi. CIRCOLARE (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nei soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da Sars-CoV-2 è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster) purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall’ultimo evento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nei soggettiprima oun’ infezione da Sars-CoV-2 è indicata la somministrazione di una dose di(booster) purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque(150 giorni) dall’ultimo evento. L'articolo .

