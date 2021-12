Peng Shuai: la stella del tennis e la molestia del vicepremier cinese (Di lunedì 6 dicembre 2021) Peng Shuai, il racconto sul vicepremier: “Ero nel panico e ho ceduto, come 7 anni prima” così la tennista ci racconta della molestia sessuale subita. La tennista cinese Peng Shuai era scomparsa e poi riapparsa sulla scena pubblica dopo numerosi appelli internazionali. Il motivo si orienta attorno ad una storia piuttosto torbida. La donna aveva raccontato online di aver subìto un’aggressione sessuale dal vice primo ministro Zhang Gaoli. Nel post si legge una sorta di diario di quanto accaduto. Lo scritto ripercorre il suo rapporto con l’uomo, incontrato già anni prima: “Anche se rischio di disintegrarmi, come un uovo scagliato contro una roccia, sono pronta a dire la verità sul tuo conto”. Peng ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021), il racconto sul: “Ero nel panico e ho ceduto, come 7 anni prima” così lata ci racconta dellasessuale subita. Lataera scomparsa e poi riapparsa sulla scena pubblica dopo numerosi appelli internazionali. Il motivo si orienta attorno ad una storia piuttosto torbida. La donna aveva raccontato online di aver subìto un’aggressione sessuale dal vice primo ministro Zhang Gaoli. Nel post si legge una sorta di diario di quanto accaduto. Lo scritto ripercorre il suo rapporto con l’uomo, incontrato già anni prima: “Anche se rischio di disintegrarmi, come un uovo scagliato contro una roccia, sono pronta a dire la verità sul tuo conto”....

RaiNews : La tennista cinese Peng Shuai, in un messaggio sui social, aveva denunciato un'aggressione sessuale da parte di u… - Adnkronos : 'Anche a rischio della vita voglio dire verità': così la tennista Peng #Shuai in un post rimosso. - LiaCapizzi : Sospesi tutti i tornei in Cina Il capo del tennis femminile Steve Simon non indietreggia: 'Non posso far gareggiar… - EarendilElessar : @AmbCina @AmbLiJunhua Quando la finite di prendere per il culo? Dov'è Peng Shuai? A quando la verità sul vostro vir… - okkiovigile61 : RT @Libero_official: Spunta il testo della denuncia di #PegnShuai, poi rimossa dalle autorità cinesi: i dettagli-choc della presunta violen… -