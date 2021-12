Jalisse, ennesima esclusione da Sanremo: lo sfogo sui social (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel 1997 trionfarono sul palco dell’Ariston con “Fiumi parole”. Da lì, Sanremo è diventata una specie di maledizione per i Jalisse, che non sono più riusciti ad entrare nel cast della gara canora. Per 25 volte ci hanno riprovato e per altrettante sono stati bocciati. Anche per l’edizione 2022 il tentativo è stato vano. I due si sono sfogati sui social: “Noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”. Dopo l’esclusione e l’ennesima delusione, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian ha affidato le proprie rimostranze a un lungo post: “Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel 1997 trionfarono sul palco dell’Ariston con “Fiumi parole”. Da lì,è diventata una specie di maledizione per i, che non sono più riusciti ad entrare nel cast della gara canora. Per 25 volte ci hanno riprovato e per altrettante sono stati bocciati. Anche per l’edizione 2022 il tentativo è stato vano. I due si sono sfogati sui: “Noinon abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di, ma si può parlare di noi e fare citazioni”. Dopo l’e l’delusione, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian ha affidato le proprie rimostranze a un lungo post: “Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice ...

ilvocio : I Jalisse sono come l'albero di Natale: se ne parla una volta all'anno, in occasione dell'ennesima esclusione da Sa… - Pepkins88 : Secondo me l'ennesima esclusione dei Jalisse al festival è il pegno che devono pagare per aver vinto su Anna Oxa nel 1997 #Sanremo2022 - moondeipoveri : RT @nessun0me: -Monte che rosica di brutto. -I Jalisse neri per la loro ennesima esclusione. -Stash che unfollowa Amadeus. -I big che co… - Francym97 : RT @nessun0me: -Monte che rosica di brutto. -I Jalisse neri per la loro ennesima esclusione. -Stash che unfollowa Amadeus. -I big che co… - wishingstar94 : RT @nessun0me: -Monte che rosica di brutto. -I Jalisse neri per la loro ennesima esclusione. -Stash che unfollowa Amadeus. -I big che co… -