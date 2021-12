Il Papa: "L'arcivescovo Aupetit è stato condannato dall'opinione pubblica" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Interpellato dai giornalisti a bordo dell’aereo che da Atene lo stava riportando a Roma dopo il viaggio a Cipro e in Grecia, il Papa ha spiegato perché ha accettato in tempi rapidi (una settimana) le dimissioni dell’arcivescovo di Parigi, mons. Michel Aupetit: “Io mi domando cosa ha fatto lui di così grave da dover dare le dimissioni. Qualcuno mi risponda, cosa ha fatto? Chi lo ha condannato? L’opinione pubblica, il chiacchiericcio. È stata una mancanza di lui contro il sesto comandamento, ma non totale, di piccole carezze e massaggi che faceva alla segretaria, questa l’accusa. Questo è peccato ma non dei più gravi, perché i peccati della carne non sono i più gravi. Quelli più gravi sono quelli che hanno più angelicalità: superbia, odio. Aupetit è peccatore, come lo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Interpellato dai giornalisti a bordo dell’aereo che da Atene lo stava riportando a Roma dopo il viaggio a Cipro e in Grecia, ilha spiegato perché ha accettato in tempi rapidi (una settimana) le dimissioni dell’di Parigi, mons. Michel: “Io mi domando cosa ha fatto lui di così grave da dover dare le dimissioni. Qualcuno mi risponda, cosa ha fatto? Chi lo ha? L’, il chiacchiericcio. È stata una mancanza di lui contro il sesto comandamento, ma non totale, di piccole carezze e massaggi che faceva alla segretaria, questa l’accusa. Questo è peccato ma non dei più gravi, perché i peccati della carne non sono i più gravi. Quelli più gravi sono quelli che hanno più angelicalità: superbia, odio.è peccatore, come lo ...

