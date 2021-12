Gf Vip | Lulù si avvicina ad Alex e Soleil si ingelosisce VIDEO | “Non toccare quel muscolo | te lo sei baciato…”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella casa del Gf Vip il rapporto traormai è uscito allo scoperto e l’influencer italo-americana comincia ad essere gelosa dell’attore emiliano. Ma cosa è successo questa volta?che ha sempre consideratocome un fratello maggiore (lui quasi 39 anni, lei 23), dopo aver discusso con alcune coinquiline per la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,e il massaggio hot a(FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra): il web si divide Gf Vip,mettee la moglie con le ...

Advertising

occhio_notizie : Davide aiuta Lulù: 'Occhio a chi da consigli, qualcuno magari li da con il cuore per aiutarti mentre qualcuno lo fa… - zazoomblog : “Non toccarlo…”. Soleil Sorge reazione al GF Vip dopo aver visto Alex Belli e Lulù Selassiè - #toccarlo…”. #Soleil… - robertospek : #gfvip Lulù cominciato la ' teoria del lamento '. Se stasera Patrizia dovesse essere salvata, probabilmente Lulù a… - angjelinkasemi : RT @blogtivvu: Il bellissimo discorso di Davide a Lulù al GF Vip: “Devi essere libera nel rispetto delle regole!” – VIDEO - Blonda53952257 : -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù

Gossip News

Nella casa del GFVip, Soleil, Sophie e Lucrezia hanno stretto i rapporti, tanto passare del tempo insieme, tra risate e confidenze. In uno dei tanti momenti passati vicini, ce n'è uno che ha fatto ...Selassié e l'avvertimento di Davide Silvestri al Grande Fratello: 'Se ascolti tutti diventi matta' Non sono stati per niente giorni facili questi perSelassié al GF6 . Difatti la ragazza dapprima ha avuto un furioso scontro con Maria Monsè, e successivamente è stata costretta ad incassare l'ennesimo due di picche da Manuel Bortuzzo, il ...