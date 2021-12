Germania, Scholz ottiene anche il via libera dei Verdi: sarà ufficialmente lui a guidare il Paese dopo Merkel (Di lunedì 6 dicembre 2021) dopo l’ok dell’Spd e dei liberali dell’Fdp, arriva quello dei Verdi. A seguito di due mesi di intense negoziazioni, anche il terzo partito della coalizione semaforo apre definitivamente la strada al governo del socialdemocratico Olaf Scholz in Germania. Il nuovo cancelliere si insedierà mercoledì 8 dicembre, aprendo l’era del post Angela Merkel. Stando ai dati forniti dal segretario generale dei Verdi Michael Kellner – e riportati dal quotidiano tedesco Deutsche Welle – la percentuale dei voti a favore è stata dell’86%. Il nuovo esecutivo sostituirà la grande coalizione composta dall’Spd e dai conservatori della Cdu, i due più grandi blocchi del Parlamento che hanno dominato la politica tedesca dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi. La ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021)l’ok dell’Spd e deili dell’Fdp, arriva quello dei. A seguito di due mesi di intense negoziazioni,il terzo partito della coalizione semaforo apre definitivamente la strada al governo del socialdemocratico Olafin. Il nuovo cancelliere si insedierà mercoledì 8 dicembre, aprendo l’era del post Angela. Stando ai dati forniti dal segretario generale deiMichael Kellner – e riportati dal quotidiano tedesco Deutsche Welle – la percentuale dei voti a favore è stata dell’86%. Il nuovo esecutivo sostituirà la grande coalizione composta dall’Spd e dai conservatori della Cdu, i due più grandi blocchi del Parlamento che hanno dominato la politica tedesca dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi. La ...

