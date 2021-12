Croce Rossa, Rocca (Cri-Ifrc) ha incontrato Putin (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc), Francesco Rocca, ha incontrato a Mosca il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Durante l’incontro il presidente Rocca ha portato all’attenzione del leader russo le priorità e le sfide umanitarie in atto quali la pandemia di Covid-19, l’equa distribuzione dei vaccini, la crisi migratoria al confine tra Bielorussia e Polonia e come rafforzare il sostegno alla Croce Rossa russa e il ruolo fondamentale degli attori locali per rispondere alle emergenze. “E’ fondamentale coinvolgere i leader mondiali nelle discussioni umanitarie, in particolare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente dellaItaliana e della Federazione Internazionale delle Società die Mezzaluna), Francesco, haa Mosca il presidente della Federazione Russa Vladimir. Durante l’incontro il presidenteha portato all’attenzione del leader russo le priorità e le sfide umanitarie in atto quali la pandemia di Covid-19, l’equa distribuzione dei vaccini, la crisi migratoria al confine tra Bielorussia e Polonia e come rafforzare il sostegno allarussa e il ruolo fondamentale degli attori locali per rispondere alle emergenze. “E’ fondamentale coinvolgere i leader mondiali nelle discussioni umanitarie, in particolare ...

Advertising

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Sarà con noi @Francescorocca, Presidente della Federazione Internazionale della… - welikeduel : Il Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa @Francescorocca ospite di #propagandalive @ifrc… - jacketizi : RT @IlariaDebbia: @cesololinter_19 Dice tutto 'cesololinter'...praticamente sparare sulla croce Rossa... Non importa se sei troll o altro,… - cesariello1 : @manuelapettenuz mi piaceva una che era nella croce rossa a carn - no anzi l amica di quella della croce rossa - IlariaDebbia : @cesololinter_19 Dice tutto 'cesololinter'...praticamente sparare sulla croce Rossa... Non importa se sei troll o a… -