Antonella Clerici, gli autori organizzano una super sorpresa: lacrime in diretta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giornata memorabile per Antonella Clerici: gli autori di "E' sempre mezzogiorno" la colgono alla sprovvista, forti emozioni in studio. Antonella Clerici (fonte raiplay)Aria di festa negli studi di "E' sempre mezzogiorno", il programma di Rai1 condotto dalla spigliata Antonella Clerici. Nell'atmosfera natalizia dello studio, oggi sono andati in onda momenti di forte commozione per la bionda conduttrice. Gli autori del programma, infatti, hanno organizzato una sorpresa per lei in occasione del suo compleanno, lasciandola a bocca aperta. Dopo un inaspettato collegamento con il collega ed amico Carlo Conti, in diretta da da Firenze (dove concluderà la rassegna dello "Zecchino d'Oro"), per Antonella sono ...

