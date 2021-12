“Variante Omicron nata prima di Delta”, l’ipotesi dello scienziato (Di domenica 5 dicembre 2021) La Variante Omicron è nata prima della Variante Delta e potrebbe essersi ‘evoluta’ in un soggetto immunodepresso. Sono le ipotesi che illustra il professor Wolfgang Preiser della Stellenbosch University vicino Cape Town, in Sudafrica, dove la Variante è stata individuata, “Secondo le conoscenze attuali, una forma iniziale della Variante Omicron si è evoluta come forma separata del virus prima che emergessero le varianti Alfa e Delta”, dice Preiser alla Dpa. Lo scienziato fa parte del gruppo di ricercatori che ha scoperto Omicron. l’ipotesi è che la Variante si sia evoluta nell’arco di mesi senza suscitare particolare attenzione. “La ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Ladellae potrebbe essersi ‘evoluta’ in un soggetto immunodepresso. Sono le ipotesi che illustra il professor Wolfgang Preiser della Stellenbosch University vicino Cape Town, in Sudafrica, dove laè stata individuata, “Secondo le conoscenze attuali, una forma iniziale dellasi è evoluta come forma separata del virusche emergessero le varianti Alfa e”, dice Preiser alla Dpa. Lofa parte del gruppo di ricercatori che ha scopertoè che lasi sia evoluta nell’arco di mesi senza suscitare particolare attenzione. “La ...

