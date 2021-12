Valérie Pécresse è la candidata dei Républicains. La missione difficile di pacificare i gollisti (Di domenica 5 dicembre 2021) Parigi. “Ho una buona notizia. La destra repubblicana è tornata”, ha detto Valérie Pécresse, da oggi non solo presidente dell’Île-de-France, la regione di Parigi, ma anche la candidata dei Républicains (Lr), il partito gollista, alle presidenziali del prossimo anno, dopo aver sconfitto al secondo turno delle primarie interne il rivale Éric Ciotti, con il 60,95 dei voti. “Autorità, libertà, dignità. Darò tutto per la vittoria, non ho la mano che trema dinanzi ai nemici della Repubblica. Per la prima volta, il partito di de Gaulle, Pompidou, Chirac e Sarkozy ha una donna candidata alle elezioni presidenziali. Il mio pensiero va a tutte le donne di Francia”, ha dichiarato trionfante Pécresse dalla sede di Lr, a Parigi. Il successo della 54enne nata a Neuilly-sur-Seine, il sobborgo chic a ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 5 dicembre 2021) Parigi. “Ho una buona notizia. La destra repubblicana è tornata”, ha detto, da oggi non solo presidente dell’Île-de-France, la regione di Parigi, ma anche ladei(Lr), il partito gollista, alle presidenziali del prossimo anno, dopo aver sconfitto al secondo turno delle primarie interne il rivale Éric Ciotti, con il 60,95 dei voti. “Autorità, libertà, dignità. Darò tutto per la vittoria, non ho la mano che trema dinanzi ai nemici della Repubblica. Per la prima volta, il partito di de Gaulle, Pompidou, Chirac e Sarkozy ha una donnaalle elezioni presidenziali. Il mio pensiero va a tutte le donne di Francia”, ha dichiarato trionfantedalla sede di Lr, a Parigi. Il successo della 54enne nata a Neuilly-sur-Seine, il sobborgo chic a ...

