Spezia-Sassuolo 2-2, Dionisi: “Bicchiere mezzo pieno per come si era messa la gara. Raspadori? Un leader” (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, al termine del match della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022 pareggiato 2-2 contro lo Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Dobbiamo vedere il Bicchiere mezzo pieno. Mi sarei immaginato una prestazione diversa, ma per come si è messa va bene. Ci sono state alcune cose negative nel primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo sbloccati. Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto, è andata come nella partita contro il Napoli. Dobbiamo migliorare nella lettura del gioco, oggi quando sbagliavamo loro ne approfittavano per ripartire. Non era facile, ma siamo riusciti a riprendere la partita. Stiamo lavorando sul fatto di attaccare gli spazi, noi centralmente siamo aperti rispetto ad una ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico del, Alessio, al termine del match della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022 pareggiato 2-2 contro lo, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Dobbiamo vedere il. Mi sarei immaginato una prestazione diversa, ma persi èva bene. Ci sono state alcune cose negative nel primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo sbloccati. Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto, è andatanella partita contro il Napoli. Dobbiamo migliorare nella lettura del gioco, oggi quando sbagliavamo loro ne approfittavano per ripartire. Non era facile, ma siamo riusciti a riprendere la partita. Stiamo lavorando sul fatto di attaccare gli spazi, noi centralmente siamo aperti rispetto ad una ...

Advertising

CarolRadull : 2:30P.M | Bologna Vs Fiorentina 5:00 P. M | Spezia Vs Sassuolo 5:00 P. M | Venezia Vs Verona 8:00 P.M | Sampdori… - _ACastellano_ : Altra rimonta: il #Sassuolo pareggia con lo #Spezia. Vantaggio bianconero, poi entra #Raspadori e risolve i problem… - CanaleSassuolo : Raspadori dopo Spezia-Sassuolo 2-2: “Abbiamo fatto una grande rimonta e volevamo portare a casa i tre punti” - Luxgraph : Il Verona rimonta il Venezia da 3-0 a 3-4! Pari Spezia-Sassuolo - calcioparlando : Qui @SerieA: nelle prime tre gare odierne della 16.esima giornata successi esterni di Fiorentina (3-2 a Bologna) e… -