Rennes | tripletta di Terrier nel 5 - 0 al St Etienne Poker del Monaco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rennes tripletta

Corriere dello Sport.it

Dopo gli anticipi del sabato si chiude il programma della diciassettesima giornata di Ligue 1 : unadell'ex Lione Terrier lancia ilin seconda posizione solitaria: la squadra di Genesio (oggi squalificato, sostituito in panchina dal vice Bizeul) supera 5 - 0 il St. Etienne fuori ...Nell'altra gara invece ilviene fermato in extremis dal Vitesse: finisce 3 - 3 con ladi Laborde che non basta ai francesi. Tottenham e Vitesse sono ora al secondo posto con 7 punti: ...La squadra di Genesio cala il pokerissimo contro i biancoverdi in crisi dopo tre sconfitte, i monegaschi battono nettamente il Metz. Colpi esterni di Angers e Nantes ...I bretoni trascinati dalla tripletta di Terrier vanno a -11 dal Psg, mentre i monegaschi vincono nettamente contro il Metz. Colpi esterni di Nantes ed Angers, ok il Montpellier ...