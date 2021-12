Presidenziali Francia 2022, perquisizioni e proteste per il primo comizio di Eric Zemmour (Di domenica 5 dicembre 2021) Il polemista di estrema destra parla per la prima volta da quando ha formalizzato la sua candidatura. Alcune centinaia di persone manifestano a Parigi per contestare la sua candidatura, su chiamata di una cinquantina di sindacati, partiti e associazioni Leggi su rainews (Di domenica 5 dicembre 2021) Il polemista di estrema destra parla per la prima volta da quando ha formalizzato la sua candidatura. Alcune centinaia di persone manifestano a Parigi per contestare la sua candidatura, su chiamata di una cinquantina di sindacati, partiti e associazioni

