Il mistero dei «sassi del sorriso» negli ospedali (Di domenica 5 dicembre 2021) I pazienti del Busonera di Padova e dell’Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco hanno scoperto sassi colorati, con frasi di incoraggiamento, dipinti da autori anonimi Leggi su vanityfair (Di domenica 5 dicembre 2021) I pazienti del Busonera di Padova e dell’Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco hanno scopertocolorati, con frasi di incoraggiamento, dipinti da autori anonimi

Advertising

dolores20943592 : RT @GeMa7799: Il mistero dei cani che fiutano i positivi, Pregliasco: non sappiamo come fanno, cani anti-Covid dei carabinieri che individu… - pierlui78801612 : RT @Roberto00281114: IL MISTERO DELLA LOTTA DI CLASSE Renzi, Meloni, Salvini delegati dai loro simpatizzanti, bocciano il piccolo aiuto all… - metiamela : RT @QuartoBrave: Ö: A volte quel che cerchiamo si trova davanti a noi Parla dei diamanti, chiave d’accesso al mistero delle due morti che h… - SerenaTT58 : RT @GeMa7799: Il mistero dei cani che fiutano i positivi, Pregliasco: non sappiamo come fanno, cani anti-Covid dei carabinieri che individu… - vatenacttencass : RT @lucianocavalie3: Dato il livello medio dei politici , che Barca non venga cooptato dal Pd per me resta un mistero. Forse è troppo prepa… -