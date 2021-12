GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 22 | “L’amore nella bolla”

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ma la puntata di venerdì Bellifull a me è piaciuta, Alexman e Soledad si sono dichiarati il loro amore, con le loro voci suadenti, lui con la voce postata che non si sente dagli anni 60 e lei con la voce del sesso di Gemma Galgani, top. Ovviamente il loro amore non è come quello dei comuni mortali, no! Lui la ama in quella,mentre lei lo ama come essere umano. Io vi giuro due personaggi così fake non li ho mai visti. In tutto questo, io sbigottita dal conduttore che fa morali su qualsiasi cosa, che poche puntate fa si è proclamato contro l’aborto, ma che a quanto pare è favorevole all’adulterio… Qualcosa non mi quadra. Alfonso non vede l’ora che Soledad e Alexman ci diano dentro come furetti, mettendo così due bei corni in testa alla di lui moglie, Delia. Ora per un attimo facciamo finta che questa storia non sia un teatrino, ma come si fa a sperare che un uomo ...