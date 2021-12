Calcio | Serie A 2021-2022 | la Fiorentina sbanca il Dall’Ara | grandi rimonte di Sassuolo e Verona

(Di domenica 5 dicembre 2021) Una pioggia di gol ha impreziosito le prime tre partite domenicali diA. Lascavalca il Bologna per tre reti a due inserendosi in piena zona Europa League, rimonta clamorosa dell’Hellascapace di recuperare dal 3-0 al 3-4 ai danni del Venezia. Anche ilribalta il risultato agguantando il pari a La Spezia dopo il doppio svantaggio. Reti e spettacolo nel lunch match delle 12.30: i viola di Vincenzo Italiano passano al 33? grazie all’incornata di Maleh su assist di Nico Gonzalez ma vengono ripresi prima della pausa dal gol di Musa Barrow. Laesce meglio dagli spogliatoi e Cristiano Biraghi buca nuovamente Skorupski su punizione, poi lo stesso portiere felsineo atterra Nico Gonzalez e Vlahovic trasforma dal dischetto. La deviazione di Odriozola sul tiro del ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Non si affrontavano inA dal 9 settembre 2001, il ritorno è con i fuochi d'artificio: il derby veneto tra Venezia e Verona finisce 3 - 4 con una rimonta incredibile dell'Hellas nel secondo tempo. All'intervallo la ...Dopo Khedira e Mandzukic , all'Allianz Stadium torna un altro ex bianconero. Per la sfida contro il Genoa di Shevchenko, la Juve di Allegri avrà un tifoso in più: Medhi Benatia . L'ex bianconero è ...Una pioggia di gol ha impreziosito le prime tre partite domenicali di Serie A. La Fiorentina scavalca il Bologna per tre reti a due inserendosi in piena zona Europa League, rimonta clamorosa dell'Hell ...Roma, 5 dic. - I risultati della 16/a giornata di Serie A: Spezia-Sassuolo 2-2; Venezia-Verona 3-4; Bologna-Fiorentina 2-3 (giocata alle 12.30); Milan-Salernita ...