A Firenze alcuni tassisti fanno le ronde notturne per intimidire gli Ncc? (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - "È inaccettabile quello che sta succedendo in questi giorni a Firenze. Diversi tassisti inseguono Ncc regolarmente ingaggiati a ore dalla piattaforma americana Uber, li riprendono senza autorizzazione, li insultano e li intimidiscono. Una escalation che ha visto l'episodio più grave accadere la scorsa notte, quando un Ncc è stato costretto a fuggire da alcuni tassisti e a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri Carlo Corsi". Lo denuncia in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. "Questi tassisti non si sono arresi, anzi, hanno chiamato rinforzi finendo poi tutti identificati. Si tratta di una decina di persone", spiega Artusa. "La nostra Confederazione - ... Leggi su agi (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - "È inaccettabile quello che sta succedendo in questi giorni a. Diversiinseguonoregolarmente ingaggiati a ore dalla piattaforma americana Uber, li riprendono senza autorizzazione, li insultano e li intimidiscono. Una escalation che ha visto l'episodio più grave accadere la scorsa notte, quando unè stato costretto a fuggire dae a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri Carlo Corsi". Lo denuncia in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato diauto e bus turistici. "Questinon si sono arresi, anzi, hanno chiamato rinforzi finendo poi tutti identificati. Si tratta di una decina di persone", spiega Artusa. "La nostra Confederazione - ...

Advertising

sulsitodisimone : A Firenze alcuni tassisti fanno le ronde notturne per intimidire gli Ncc? - ilcirotano : A Firenze alcuni tassisti fanno le ronde notturne per intimidire gli Ncc? - - curiososaurus : @LuigiBriganti78 @Prudenzi4 @EleninFake Dipende , tra firenze e Siena in alcuni comuni di usa - infoitinterno : Treni, folla nella stazione centrale di Napoli per i pesanti ritardi dovuti ad alcuni guasti sul nodo di Firenze - intoscana : Ascanio Celestini, Alessandro Benvenuti, gli Oblivion sono solo alcuni dei nuovi della nuova stagione del Teatro Pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze alcuni Ultime Notizie Roma del 05 - 12 - 2021 ore 12:10 ...in treno ieri dalla prima mattina alla circolazione per i treni alta velocità in direzione nord - sud e per i regionali in arrivo è in partenza da Firenze è stata fortemente rallentata in alcuni casi ...

Italia, la classifica delle città con gli affitti più cari: sorprese e conferme nel 2021 Vengono a ruota Milano e Firenze con un rincaro dell'1%. E' interessante notare, però, che alcuni comuni hanno fatto registrare una diminuzione dei costi degli affitti. Parliamo di Potenza con - 1%, ...

A Firenze alcuni tassisti fanno le ronde notturne per intimidire gli Ncc? AGI - Agenzia Giornalistica Italia A Firenze alcuni tassisti fanno le ronde notturne per intimidire gli Ncc? La denuncia arriva Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici: "Una escalation che ha visto l'episodio più grave accadere la s ...

Covid, in Toscana altri 3 decessi In Toscana sono 304.725 i casi di positività al Coronavirus, 669 in più rispetto a ieri (630 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). (ANSA) ...

...in treno ieri dalla prima mattina alla circolazione per i treni alta velocità in direzione nord - sud e per i regionali in arrivo è in partenza daè stata fortemente rallentata incasi ...Vengono a ruota Milano econ un rincaro dell'1%. E' interessante notare, però, checomuni hanno fatto registrare una diminuzione dei costi degli affitti. Parliamo di Potenza con - 1%, ...La denuncia arriva Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici: "Una escalation che ha visto l'episodio più grave accadere la s ...In Toscana sono 304.725 i casi di positività al Coronavirus, 669 in più rispetto a ieri (630 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). (ANSA) ...