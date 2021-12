Pordenone | 34enne senza lavoro e padre di due figli vince 70mila euro con un gratta e vinci

(Di sabato 4 dicembre 2021) Con unda unne ha vinti. È successo a un nigeriano di 34 anni. Ermes Franzon, titolare del bar alla stazione di Casarsa – vicino– ha raccontato l’episodio ai giornali locali: “Quando gli ho detto che aveva vinto veramenteha sorriso, è rimasto composto“. Ilin passato ha avuto problemi di salute e vive con moglie e due. Al momento non ha. Il bar intanto ha brindato alla fortuna, che questa volta, dice ancora Franzon, “ci ha visto giusto, lata è andata a un ragazzo umile che vive in città da ormai un anno”. (Foto di repertorio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

